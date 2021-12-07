Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》在8月份開播後，不僅一舉登上全球收視排行榜前幾名，就連劇中的場景、服裝及道具都充滿話題，連帶的也捧紅了劇中的主要演員。而飾演「韓美女」一角的女星金姝憐（김주령），近日受邀登上節目大芳分享拍戲的過程，沒想到老公的「真實反應」讓全場笑噴。

現年45歲的女星金姝憐，出道20年曾在《熔爐》、《我的PS搭檔》《推理的女王2》、《Voice_3》、《醫生耀漢》、《Leverage：詐騙操作團》、《SF8》等多部電影及電視劇中獲得演出，但大部分都是綠葉配角，沒想到這次卻在《魷魚遊戲》中以「韓美女」一角爆紅，讓她自己也十分驚訝。

金姝憐近日受邀登上談話性節目《我家熊孩子》，暢談因戲「翻轉人生」的心路歷程，她表示自從演出《魷魚遊戲》後人生多了很多新的體驗，除了拍了從沒拍過的雜誌，粉絲追蹤人數也瞬間飆升。另外，已婚的她，與在美國大學擔任戲劇指導教授的丈夫，共同育有一名8歲女兒，雖她比丈夫大2歲，但平常的相處就像朋友一樣，丈夫有時間也會看她的作品。

有趣的是，金姝憐因戲爆紅後，丈夫還不斷提醒她不要因此變得招搖，得繼續努力站穩腳根才能越來越好，沒想到丈夫私底下卻偷偷將有關她的相關新聞上傳至個人社群媒體上分享，吸引不少網友大讚他寵妻。而丈夫在美國看到金姝憐的露點床戲後，立即就與當時在韓國的金姝憐視訊通話，並不好氣的說了一句「唉~煩死了」吃醋的模樣逗得現場來賓哈哈大笑，也讓網友看了直呼「這對夫妻實在太可愛了」。