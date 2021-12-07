2021年即將進入尾聲，同時農曆春節也將到來，台灣福斯汽車宣布，推出Volkswagen年終健檢，福斯車主自即日起至2022年1月30日回廠同時成為「福斯人禮遇計畫」會員，可享多重優惠內容，包含原廠保養耗材零件與換油套餐折扣、倍耐力輪胎買三送一、原廠GTI精品和各式兒童安全座椅優惠等。

台灣福斯汽車指出，推行「福斯人禮遇計畫」至今成果豐碩，會員人數已超過7.4萬名，身為Volkswagen車主可免費加入「福斯人禮遇計畫」成為會員，透過手機即可下載My Volkswagen APP註冊綁定車輛和輸入完整個人資料。成為新會員可獲得LINE points 50點，會員分為藍卡、銀卡與金卡三種級別，各卡別適用不同禮遇內容或原廠精品、品牌活動等多項專屬優惠；「福斯人禮遇計畫」會員預約保養更可享有計程車資折抵、取送車服務、台灣代駕取送車服務、定點接送服務或代步車等任一項服務。