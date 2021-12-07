住在新北市新店區、從事咖啡豆貿易的45歲何姓男子，上月在自家門前遭身穿帽T的黃姓槍手擊斃，黃男犯後變裝潛逃大陸廈門。大陸國台辦今日指出，廈門公安機關決議將黃男遣返回台，對此，刑事局表示，感謝對岸相關單位協助，相當樂見其成，目前依照程序辦理中。

何姓男子於11月22日上午在自家門口遭黃姓槍手近距離連開4槍身亡，但黃行凶後兩度變裝，經新店分局與刑事局、新北市刑大組成專案小組，動員百餘人調閱監視器，在案發4個多小時迅速掌握槍手變裝、棄車，主要都靠熱心民眾機警記下歹徒車號，「以車追人」一步一步追蹤槍手去向，進而確認黃嫌潛逃至廈門。

黃男在犯案當日搭機潛逃大陸廈門，入住廈門防疫旅館，公安單位也立即掌握行蹤並予以監控，但多日來，兩岸共打機制都無任何進展，我政府相關單位都表示盼透過兩岸打擊犯罪機制，把嫌犯引渡回國。

大陸國台辦7日指出，廈門公安機關獲悉後，已對此案展開調查，何男對於犯行坦承不諱，為了打擊犯罪，公安機關決定將黃嫌遣返回台。

對此，刑事局回應，對於對岸將嫌犯前返回台相當樂見其成，目前已依照程序辦理中，非常感謝對岸相關單位協助。