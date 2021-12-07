犯下槍殺新店咖啡豆貿易商案的凶嫌黃姓嫌犯，犯案後於11月22日逃往廈門，近日將解除防疫隔離。大陸國台辦發言人馬曉光今（7）日表示，廈門市公安機關決定將該黃姓嫌犯遣返回台。
馬曉光表示，11月23日，台灣媒體報導，一名黃姓男子持槍殺人後於22日搭乘廈航MF888航班抵達廈門，並接受防疫集中隔離，廈門市公安機關獲悉後，立即展開調查。
馬曉光說，經訊問，黃嫌對在新北市槍殺何姓男子一事供認不諱。為打擊暴力犯罪，保障兩岸人民生命財產安全，維護兩岸交流秩序，廈門市公安機關決定將該黃嫌遣返回台。
犯下槍殺新店咖啡豆貿易商案的凶嫌黃姓嫌犯，犯案後於11月22日逃往廈門，近日將解除防疫隔離。大陸國台辦發言人馬曉光今（7）日表示，廈門市公安機關決定將該黃姓嫌犯遣返回台。
馬曉光表示，11月23日，台灣媒體報導，一名黃姓男子持槍殺人後於22日搭乘廈航MF888航班抵達廈門，並接受防疫集中隔離，廈門市公安機關獲悉後，立即展開調查。
馬曉光說，經訊問，黃嫌對在新北市槍殺何姓男子一事供認不諱。為打擊暴力犯罪，保障兩岸人民生命財產安全，維護兩岸交流秩序，廈門市公安機關決定將該黃嫌遣返回台。
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