邱淑貞大女兒沈月亭亭玉立剛過20歲生日，無論身材、顏值都神似足媽咪年輕時的模樣，五官標緻曲線苗條被譽為「最美星二代」，日前她為珠寶品牌拍廣告，一襲粉紅色吊帶裙展現少女青春無敵，也不吝嗇分享露出性感事業線美照，令IG網民大讚並看好她在大螢幕出道，沈月還分享了她的科幻夢，希望有一天能成為科幻大片編劇。

港媒形容沈月「白滑美腿甩脫Baby fat(嬰兒肥)愈來愈靚」只見沈月在IG上分享的廣告片中，她更換二套深U禮服，且將不同珠寶首飾上身，符合年齡俏皮風格加上招牌甜美笑容，而在點選手飾時，隨著搭配方式讓她的傲入上圍同時入鏡，令人不忍移開視線，網民稱讚沈月一身打扮「得到媽咪所有真傳」，希望她可以早日正式出道，在大銀幕上亮相與粉絲見面。

沈月年前曾與Cosmo合作，以星際概念拍了一組封面照，時隔一年多再次登上Digital Cover時，沈月帶大家走進了她的「幻想世界」，初嘗幕前演出的她表示這十分具挑戰性，「這算是我第一次在鏡頭前演出，很新鮮有趣，在綠幕前演出，更令我想起剛剛看完的《尚氣》呢！」

沈月還透露「我的故事世界更為科幻！」原來隱藏在她甜美外表背後的幻想世界，竟是反差性極強的科幻大片！「我偏好Science Fiction(科幻故事)，所以很多想法都有關Virtual Reality(虛擬實境)、複製人、AI(人工智慧)等等。」可以引發思考的開放式結局，更是她的最愛，進軍大螢幕的事業心令粉絲更加期待。