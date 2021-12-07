《余响1871八瑤灣》電影海報 courtesy by 哈旗鼓文化藝術團。（高媛提供）

受過訓練的身體的肌理和肌膚、如抽象畫的油彩、身體與水沙岩樹的對話、演員個人的情緒，是對這段陳舊傷痛的抽象描繪。（高媛提供）

受過訓練的身體的肌理和肌膚、如抽象畫的油彩、身體與水沙岩樹的對話、演員個人的情緒，是對這段陳舊傷痛的抽象描繪。（高媛提供）

故事從水開始，因此電影的鏡頭也從水開始；高媛運用雙頻和三頻畫面，使觀者因感觀層次的豐富而觸及情感。（高媛提供）

拍片現場。（高媛提供）

藝術家高媛，近日發表新作品─《余响1871八瑤灣》，以劇場電影的形式呈現，是高媛多年從事觀念攝影藝術的更進一步，「這比在畫廊辦展還令人興奮！拍一部與許多優秀的創作人共同努力去追溯一段顯為人知的歷史的電影，並且看到它在電影院上映，感覺很震憾。」高媛帶著興奮的語調這樣說著。

1871年，當時屬於琉球國的宮古島船隻因颱風漂流到台灣東南方八瑤灣處棄船登岸，因語言隔闔、民族文化差異、國際政治角力交織而最終釀成54人斬首異鄉、日本與琉球以及日本與滿清政府衝突的事件。此事件雖然在本世紀初由排灣族與宮古島受難者後代在雙方共同意願下圓滿和解，可是卻從未進入台日二國大眾的認知當中。事件當時，曾協調搭救落難宮古島船員的不同群體中，居住在恆春地帶的客家人居功甚重，因此以客家文化傳承為重任的哈旗鼓文化藝術團今年的重點計劃，重現了這段幾乎改變東亞地區前現代歷史的故事。

宮古島船難的故事深深觸動了高媛，她從一名單純平面的攝影創作者，進而轉向從事觀念式攝影創作多年，作品也深受台灣三大公立美術館典藏、並連年受邀國際參展、深受海內外藏家青睞。觀念式攝影，創作者擁有完全自主權，從腳本、場景到選角，詮釋創作者對世界一隅的觀察。高媛感慨的說，「職業生涯發展至此，雖然完成了不少滿意的作品、很有成就感，但的確來到一個不再滿足的關卡。」

此時在神的眷顧下，她遇到了一組優秀的團隊、一個令人心傷的故事，她的腦海中接連地產生畫面、形式、情感的綜合表達，經過數月的努力於是成就了《余响1871八瑤灣》，在這部影片中，她不再是個攝影師，而是導演，奠基於平面創作之上，她有了更全面而豐富的藝術表達。

延續《十二個月亮》、《活祭》等創作脈絡，高媛依舊選擇用人體作為故事的載體，去掉語言的指示性，無論是單人、雙人、群體，受過訓練的身體的肌理和肌膚，與顏料、樹枝、水紋、石塊的特性對話，具有強烈的敍事性和張力；雙頻和三頻的影像處理、現實場景與編導後的抽象畫面，以及間續其中的特效影像，層層疊疊堆積出一段東亞海島民族陳舊汙積的傷痛。

這次高媛以大螢幕為舞台，並以她善長的影像技術為基底，期許能帶給觀者更豐富的視覺形式和心靈享受，進行一場歷史的溯源。

《余响1871八瑤灣》創作團隊

│導演：高媛

│副導演：Luca Bonaccorsi

│編舞：林宜瑾

│音樂：Roft Buiter (ActⅠⅢⅣ)、Li Tzi-Mei(ActⅡ)

│藝術顧問：林育世

│構作協力：陳彥斌

｜文字整理：戴奕恩

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