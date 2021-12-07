新華社報導，大陸總理李克強6日晚在釣魚台國賓館與世界銀行行長瑪律帕斯、國際貨幣基金總裁喬治艾娃、世界貿易組織總幹事伊維拉、國際勞工組織總幹事賴德、經濟合作與發展組織祕書長科爾曼和金融穩定理事會主席諾特舉行第六次「1＋6」圓桌對話會。會議以視訊方式舉行，圍繞「促進世界經濟強勁、包容、可持續增長：從復甦到重構」主題，就推動世界經濟復甦和疫後可持續增長、中國經濟平穩發展等議題深入交流。

李克強指出，今年以來，面對複雜嚴峻的外部環境和國內經濟新的下行壓力，中國統籌疫情防控和經濟社會發展，持續做好「六穩」「六保」特別是保就業保民生保市場主體，加強宏觀政策跨週期調節，經濟保持較好發展態勢，主要宏觀指標總體處於合理區間。中方有能力完成全年主要目標任務，實現經濟行穩致遠。

李克強強調，中國經濟已經深度融入世界經濟，開放的大門只會越開越大。中國加入世界貿易組織20年來，認真履行承諾，既發展了自己，也惠及了世界。中國連續12年成為全球第二大進口市場，持續放寬外資市場准入，積極參與區域經濟合作，推動《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）明年初生效，申請加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）、數字經濟夥伴關係協定（DEPA）。中方將持續擴大高水準對外開放，讓世界共用中國發展新機遇。

李克強指出，開放是人類社會繁榮進步的必由之路。要堅定維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，推動貿易和投資自由化便利化。六個國際組織都是全球經濟治理的重要支柱、維護多邊主義和自由貿易的重要力量。中方願與各方加強溝通合作，共同營造有利於世界經濟穩定復甦的良好環境。

與會國際經濟機構負責人積極評價中國經濟克服疫情影響穩步發展，對世界經濟復甦產生積極溢出效應，讚賞中方為支持開發中國家抗擊疫情作出的貢獻。他們表示，面對疫情衝擊和不斷加劇的各國經濟發展不平衡等問題，各方應當攜手抗擊疫情，推進疫苗公平分配，為疫後復甦鋪平道路。加強全球宏觀經濟政策協調，確保產業鏈供應鏈穩定。推動綠色低碳轉型，推進全球經濟治理改革，有效應對氣候變化、發展分化等全球性挑戰。各方表示願同中方加強協調合作，共同推動世界經濟強勁、包容和可持續增長。