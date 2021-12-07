納智捷汽車瞄準都會休旅熱潮，宣布推出Luxgen URX極緻紳活版，外型以具動感線條的設計勾勒出穿梭城市的耀眼風格，由URX車型設計師親自操刀「極緻套件」（四件式，含前後保桿、側裙），鍍鉻的滿天星斗水箱護罩與全新設計的多角化前保桿套件相互呼應，流線型的質感側裙設計貫穿車側，再搭由類雙出排氣管造型延伸發展的豪華後保桿套件，並以「品味藍／星幻黑」Two-Tone歐風雙彩車色，讓整體質感更趨近於歐系車型輪廓，同時也描繪出層次分明的視覺感受。

配合URX極緻紳活版設計理念，納智捷更特別跨界與同為台灣原創自主品牌的Carnival嘉裕合作一系列的拍攝計畫，將陸續與大家分享，第一波形象照特別搭配Carnival嘉裕2021秋冬新品「#247日晷」系列，利用秋冬色系與品味藍的車身相互呼應，從容演繹時尚精緻的生活態度，打造專為成熟型男設計的都會旗艦休旅。