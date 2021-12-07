配合時序轉換，國賓川餐廳推出冬季暖食搶市，主廚徐鳳欽推出八道冬季主廚推薦美饌，結合創意巧思與精湛多元的料理手法，將經典調味融入其中，打造兼具養生與道地川味的菜色，為饕客獻上極致鮮美的冬季饗宴。

台北國賓川菜廳本季端出新菜「魚羊一鍋鮮」，選用帶筋帶肉又有些許油花的羊腩，肉質軟嫩不爛， 與炸至金黃色的龍虎斑一同醬燒，由魚骨熬製而成的白湯清爽味鮮，加入筍塊、荸薺增添豐富口感，整體品嘗起來濃郁入味，帶給味蕾無限驚喜。「泉水牛腱盅」以清燉方式料理，將牛腱與冬季滋補聖品百合一同置於碗中燉煮，清澈的湯頭加入野山椒提鮮結合牛肉的清甜，微辣微香的口感，喝來既潤肺又暖心。「時令魚羊鍋」嚴選脆嫩鮮甜的娃娃菜盛盤打底，將羊腩片成薄片交疊其上，淋上熱騰騰香醇濃郁的魚骨湯頭，搭配灼熟的羊腩薄片，口感鮮嫩不膻，二吃沾上國賓川菜廳特製乾碟，滋味令人難以忘懷。

「金湯豆腐丸子雞」金黃色色澤的湯頭完美結合了雞汁的鹹鮮與蔬菜的清甜，主廚擇以口感紮實、香甜味美的玉米粒泥增添口感，另將豆腐泥與雞絞肉手打製成豆腐丸子，口感綿密且鮮嫩Q彈，與金湯一同煲煮吸附鮮味，豐饒滋味暖胃入心。 以切薄片現場白灼的方式保留龍虎斑鮮嫩口感的「酸湯魚生」，選用國賓川菜廳著名的酸湯醬底，搭配香氣豐富的鴻喜菇與Q彈有嚼勁的粉皮，入口後酸鮮可口，回味悠長。

「宮廷花膠雞」主廚將花膠浸發後與土雞、竹笙一同燉煮。富含膠質的花膠口感爽滑彈牙，湯頭則集結了海鮮的精華及土雞的甘甜，起鍋前加入花雕酒提鮮增香，入口鮮醇甘味令喉舌回味再三。「花椒泡菜魚」主廚以油炸的方式保留龍虎斑的鮮味，加入特製川式泡菜與酸豇豆一同煨煮，最後再沖淋上麻辣香料、花椒與乾辣椒所炒製的辣油，酸辣滋味恰到好處地滲入到魚肉當中，口感嫩而不爛，鹹鮮微辣。「酸湯松阪海瓜子」將來自海南特產的黃燈籠辣椒醬結合南瓜泥，烹製誘人食慾的酸香湯底，將嫩中帶脆的松阪豬肉片放入其中，佐金針菇與粉皮增添口感，再加入海瓜子提鮮回甘，每一口都能嘗到松阪豬的彈嫩與酸香麻口滋味，十分開胃。