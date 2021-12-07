立法院今三讀通過《農民健康保險條例》、《農民退休儲金條例》部分條文修正，為鼓勵退伍青年返鄉務農，服短役期退伍軍人也能參加農保。此外，也刪除被保險人或其配偶分娩或早產時，被保險人加保須滿一定天數，始得領取生育給付之限制。

此次修法讓50歲以下，未領取退休俸或退伍金的退伍軍人，如果返鄉務農也可以參加農保，提繳農民退休儲金，並保障其晚年經濟生活安全。

修法也刪除被保險人或其配偶分娩或早產時，被保險人加保須滿一定天數，始得領取生育給付之限制，避免農民因職域轉換，參加農保期間未滿分娩或早產的天數規定，導致無法請領給付情形。

為保障長期從事農業工作之老年農 民權益，避免其因農地被徵收而喪失加保資格，年滿 65 歲且加保累計年資達 15 年 以上被保險人，持有農地被徵收或徵收前已與需地機關協議價購，不受到續保一定期間的限制，請求權從兩年延長到五年。

民進黨立委陳亭妃表示，此次修法是為了對農民的保障制度可以更完善，相關制度的放寬將讓農民朋友，無論是從年輕人到女性，都得到更完全的保障。