美國時間6日，豐田宣布將砸13億美元在美國北卡羅來納州，興建建造一座專供電動車使用的電池廠，未來也會僱用至少1750名員工，除繁榮當地經濟外，也為豐田車用電池事業加添不少柴火。

據悉，若豐田日後在創造就業以及投資製造達標的話，有機會得到當地政府至少4.3億美元的現金獎勵、稅收減免與基礎建設升級的機會。同時，豐田這座北卡電池工廠，預定將於2025年開始投入生產行列。

大約4年前，北卡本來有機會引進豐田與馬自達合資的工廠，但後來卻被阿拉巴馬州給搶走。

豐田已計劃在未來10年間將要在美國一共投資34億美元，用來加強自己電動車電池的商業競爭力。現在北卡這座電池廠已花掉13億美元，至於剩下的21億美元將如何運用，豐田並未明說。

豐田汽車將與同集團關係企業豐田通商(Toyota Tsusho)，合資成立一家新公司來負責北卡電池廠的未來業務。而豐田會選址在北卡這個地方，也是與豐田在美國其它州的車廠較近有關，例如在密蘇里州、肯塔基州、印第安納州、阿拉巴馬州以及德州等。

放眼全球市場，豐田汽車預定到2030年時，可望每年賣出200萬輛零碳排放氫能，以及使用電池的電動車。同時在美國，豐田計畫也到2030年前，可賣掉150萬到180萬輛左右，部分以電池為動力的電動車。

目前在美國，豐田有賣氫動力、混合動力與插電式混合動力汽車，但沒有完全使用電池的純電動車。因此，也讓環保人士很不滿，認為豐田有延宕全綠化腳步。

豐田表示，到2025年時，將在全球推出15款純電動車。非純電動車目前在美國銷售量大概在25%左右。等到了2030年，此比例可望提升至約70%。不過，豐田尚未宣布將在哪生產銷售於美國的純電動車。

調研單位LMC Automotive預估，2021年美國純電動新車可望賣出近40萬輛，幾乎已是2020年的兩倍，但仍僅占全部銷售量的2.6%左右。同時，2022年純電動車市場需求量估將增至73萬輛，到了2025年將超過200萬輛。

不過，就算2025年達到200萬輛純電動車目標，還是只占美國新車總銷售量的12%而已。