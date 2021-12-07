中華職棒球季隨著中信兄弟奪冠後結束，接下來各隊球員的未來動向也引來外界熱議，就在昨天中職公佈了24名符合自由球員身份的名單，如中信兄弟官大元、林智勝、統一獅高國慶、潘威倫、潘武雄等人，不過也有球員因「意外」無法拿到資格，如昔日旅美富邦悍將球星胡金龍。

胡金龍本該是休賽期自由球員之一，他在2013年成為中職選秀狀元，目前合約已到期，但因他去年上半季就遭冷凍至今，累積年資不夠，據中職規定一軍年資滿9年可獲自由球員資格，或是大學讀滿4年以上則為8年，所以他無法成為其中一員。

旅美後加入義大犀牛(富邦悍將前身)的胡金龍若正常出賽，就能在本季成為自由球員，不過在去年爆發了群組事件，他在校友會群組發的「打爆富邦換總A(總教練)」言論引起爭議，胡金龍甚至稱那是他弟弟拿手機發的，但球隊不接受，將他下放二軍冷凍至今。

胡金龍今年已37歲，是台灣第5位升上大聯盟的球員，也是MLB道奇隊繼陳金鋒和郭泓志後，簽下的第3名台灣選手，也是第2位台灣野手，隨後轉投大都會、澳洲聯盟阿德萊德鯊魚、印地安人，接著才返台加入中職。

胡金龍返台後表現不錯，9年出戰741場，累積1042支安打、80支全壘打、466分打點、70次盜壘，打擊率高達.353，攻擊指數.896，2014、2015年連續拿下聯盟安打王和打擊王，2014年球季奪下「最佳十人獎左外野手」，2020年更成為中職最快達成1000安球員，目前無法看他上場令人惋惜。