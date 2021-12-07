女星賈永婕在台灣經歷嚴峻疫情期間送暖，給各醫療單位送去關鍵儀器，還天天給醫護人員準備好吃的食物，如今愛心早已跨出國界，仍在低調行善中，被封為「抗疫女神」，而總是幫忙這些事的大女兒安安，在媽媽不捨的心情中，於今年8月赴美念書，賈永婕不時在社群更新女兒近況，聊表思念，近日貼出了安安在美國跟人對打乒乓球的影片，安安猛烈的擊球姿態，讓專業球員江宏傑也不禁讚嘆。

在台灣新冠肺炎本土疫情最危急時，賈永婕馬上伸出援手，自掏腰包不夠還募款，親力親為將所需物資跟食物一一送往醫療前線支援，感動眾人，而當疫情漸漸緩解，她才透露其實還忙著準備大女兒安安出國念書的事情，8月時夫妻倆將女兒送到機場搭機，平時總是陽光笑咪咪的賈永婕，也忍不住當場爆哭，不捨地放手讓孩子去學習獨立。

如今安安適應了異國求學生活，賈永婕不時會分享女兒的近況，甚是想念，本月5日是安安生日，賈永婕用另類的方式為愛女慶生，在臉書分享她在美國的休閒日常影片，一部是參加踢踏舞成果發表會，另一部則是安安跟人對打桌球的熱血模樣，值得注意的是，安安的對手是個成年男子，且不是初學者，動作靈活犀利。

賈永婕分享的影片中，安安在桌球場上大方光芒，發球、回球變化很多，很會空檔攻擊，光在這2分28秒內，安安就從拿球員手上狂拿7分，讓賈永婕不禁苦笑：「你是去美國唸體育系嗎？」，而安安的英姿也被眾人直讚厲害，甚至釣出職業球員江宏傑留言認證：好猛」，讓賈永婕不禁哈哈大笑表示：「專業的來了」。