世界衛生組織（WHO）今天建議不要用COVID-19（2019冠狀病毒疾病）患者康復後的血漿來治療其他染疫者，稱目前證據顯示此舉既不能提高存活率，也無法減少對呼吸器的需求。

路透社報導，使用血漿的假設是其所含的抗體能抑制這種冠狀病毒，阻止其複製並防止組織遭到破壞。

然而，幾項測試恢復期血漿的研究表明，這種血漿在治療COVID-19重症患者方面沒有明顯益處。一項在美國執行的試驗發現，恢復期血漿對輕症到中度COVID-19患者不太可能有助益，該試驗已於今年3月喊卡。

世衛現在在刊登於「英國醫學期刊」（British Medical Journal）的建議中說，「目前證據顯示它既不能提高存活率，也無法減少對呼吸器的需求，採用血漿也相當昂貴且費時」。

據法新社報導，世衛「強烈建議」不要在沒有嚴重COVID-19症狀的患者身上使用血漿，還說即使是重症和病況危急的患者，血漿療法也應只作為臨床試驗的一部分。

血漿療法是疫情初期所調查種種潛在治療方式的一種，但臨床試驗顯示其助益有限。

世衛表示，這份最新的建議是根據16項試驗的證據，涉及1萬6236名非重症、重症和病危的COVID-19患者。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1101207