跑山獸再挺身而出！一支登山隊11月23日爬三段丹大東郡橫斷，從瑞穗林道入山，其中一名52歲李姓山友，走到林道31公里處時，因為跟不上隊友，決定獨自一人折返，不料自此失聯13天，花蓮縣消防局與三個民間登山團體已加入搜索，「跑山獸」也接受李男家屬委託，於今天加入搜索行列，希望有李男的好消息。

據李男的隊友向花蓮消防局表示，李姓隊員從第一天就跟不上隊伍，出發第二天因為仍然落後，便決定獨自往回走，領隊考量他登山經驗與裝備糧食充足，同意他自行下山，並說好到19公里處搭其他團體接駁車下山，但其隊友27日在稜線有訊號地點試圖聯繫李男，卻始終聯繫不上，至今已失聯13天。

花蓮縣消防局獲報，與三個民間登山團體加入搜索，家屬也委託多次找到失聯山友的捷克「跑山獸」羅培德（Petr Novotny），於今天到加蓮加入搜尋行列。

來自捷克的跑山獸，熱愛跑步與台灣山林，與原住民妻子Eva Lobo（羅勃依婉），共同創立「台灣跑山獸」網站（Taiwan Beast Runners），並經常參與山難搜救。

今年9月一支登山隊單攻白姑大山，60歲黃姓山友失聯，「跑山獸」羅培德看到尋人啟事自願加入救援，於司晏池及三錐山前的沼澤地營地下方，約7、800公尺的深谷溪溝中，尋獲已無生命跡象的黃姓山友。

10月一名宜蘭楊姓山友，國慶連假獨自攀登能高安東軍山縱走，失聯一個月，家屬懸賞30萬元尋人，最後又被跑山獸尋獲楊男遺體。