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彰化縣鹿港鎮一名粘姓男子涉嫌毆打王姓妻子與繼子2年，王女日前找上網紅正義哥求助，影片中粘男以腳狂踹男童的頭，引起網友公憤，目前粘男已遭收押。正義哥也貼出一段男童笑著說謝謝的27秒影片，看了令人鼻酸。

粘姓男子自2019年起數次毆打王女與6歲繼子，只要酒後就會對母子倆動手動腳，粘男於今年3月間先向王女施暴，打不夠便改向繼子出氣，王女忍無可忍以手機錄影蒐證，因二度報案狀況仍不見改善，才輾轉找上網紅正義哥幫忙。

影片中，粘男狠心猛踹男童，出言恐嚇「你眼淚給我掉下來試試看」，接著便大力伸腳踹男童的頭部，踢完立刻再要求男童站起繼續挨揍，失控的行為讓網友看了超級憤怒。

王女3日晚間再次在社工、正義哥等人陪同下前往警局報案，鹿港警方深夜連夜取卷偵辦，並報請彰化地方檢察署檢察官指揮偵辦及聲請拘票，於4日19時許在台中市拘提該施暴粘姓男子到案，經檢方訊後，認定粘男恐有反覆實施同一犯罪，且有逃亡、勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

粘男遭收押後，王女與繼子的生活終於稍微能喘口氣，正義哥在昨日在臉書貼出一部27秒影片，影片雖被打上馬賽克，仍依稀可見男童的笑顏，6歲男童以稚嫩的聲音開心的說著，「徐奕伯伯，辛苦你了，謝謝，愛你喔」。

不少網友在留言區寫下暖心話語，「弟弟，你要平安長大喔」、「看到他露出笑容好欣慰」、「弟弟加油，你真的好勇敢」、「弟弟很棒唷！要趕快好起來哦～希望欺負你的壞人遭到報應」、「弟弟加油！」。

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