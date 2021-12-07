中天綜合台《同學來了》今 (7日)晚9點播出主題「急驚風遇上慢郎中，你的這個〝點〞我實在看不順眼！」，邀來詹惟中、曾雅蘭、侯昌明及壯壯等來賓，分別作為急驚風和慢郎中的代表，分享各自觀點及生活中所發生的趣事。

侯昌明和曾雅蘭於上月底甜蜜歡慶結婚20週年，是演藝圈中的銀色夫妻檔，曾雅蘭在節目中分享其實兩人性格差異大，急性子的她經常看不慣老公侯昌明慢郎中的性格，像是洗澡要花40分鐘以上、出國總是到了最後一刻才開始收拾行李等行為，對此，侯昌明則是反駁，「真的受不了她的急性格，有一次她把飯剛端上桌就問我吃飽沒？」此話一出便讓在場所有人笑翻，兩人靠著互相包容、磨合，挺過婚姻中的酸甜苦辣。

談起因性格而發生的糗事時，曾雅蘭透露自己曾因著急接送小孩，匆匆出門到了校門口驚覺胸前一股涼意，才發現自己忘了穿內衣，故事一出讓侯昌明醋勁大發：「旁邊會有其他爸爸耶！你會不會哪天出門才發現自己忘了穿衣服！」一旁的壯壯見狀趕緊搬出相同經歷聲援，表示自己在出道初期旁人一催促就容易緊張，某次在上場表演前一刻才發現自己忘了穿內衣，最後趁著空檔整裝，才得以化解窘況。更多精彩內容就在每週一至週五晚間9點中天綜合台《同學來了》。