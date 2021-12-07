歐股在周一強勁收漲。在Omicron變種病毒可能較為溫和的情形下，旅遊股領漲上衝，帶領歐股強勁彈升。

周一泛歐Stoxx 600指數收漲5.94點或1.28%，為468.71點。除了科技股下跌0.48%之外，其餘板塊皆上揚。德股漲1.4%，英股漲1.5%，法股漲1.5%。

關於Omicron病毒的影響，南非一位衛生官員表示，這種病毒造成輕度感染。美國傳染病首席官員佛奇(Fauci)也對CNN說，目前看起來並不嚴重。

旅遊休閒股因此受到提振，大漲3.9%，為自五月以來最佳單日表現。

Equiti資本總體經濟學家Stuart Cole表示，如果Omicron病毒的致命性沒有像先前變種病毒那麼的嚴重，以及歐洲央行繼續堅持通膨是短暫的，那麼上周的跌勢可能在本周會收復回來。

衡量股市波動性的泛歐50波動指數上周飆到33.07，周一則跌為30.04。

能源股漲1.9%。原油價格上漲2美元，每桶來到72美元。

空中巴士大漲4.4%，帶動工業股漲1.7%。沙烏地阿拉伯軍事工業(SAMI)與空巴簽署協議，雙方成立合資企業，一起打造軍事航空業務。

瑞士的羅氏藥廠(Roche)大漲1.5%。歐洲藥物管理局建議延長該瑞士藥廠藥物對新冠成人患者的使用。

投資人還關注在本周稍晚即將公布的美國通膨數據。

數據還顯示，歐元區12月投資人信心惡化，來到4月以來最低水準。

義大利FTSE MIB指數大漲2.2%。惠譽上調義國信評，認為義大利經濟在擺脫新冠疫情後會擴張。

在伯恩斯坦(Bernstein)下調評級後，Just Eat Takeaway跌4.5%。

歐盟執委會本周稍晚將對零工經濟工人做出裁決，可能加強管制，食品快遞公司Delivery Hero和Deliveroo先大跌。

在摩根大通上調評級後，裕信銀行和德意志銀行分別上漲2.7%和4%。