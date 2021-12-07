美國證券交易委員會（SEC）表示，已就吹哨者舉報特斯拉未能向股東與大眾揭露太陽能板存在缺陷一事展開調查。受此該利空衝擊，特斯拉周一股價曾跌破千元大關，並一度陷入熊市，終場跌幅收斂，以1009.01美元報收。

SEC表示這項調查是回應曾是特斯拉品質經理漢克思（Steven Henkes），其曾在2019年舉報特斯拉太陽能板有安全疑慮，並以資訊自由法為由，要求該監管公布對特斯拉產品的調查結果。

漢克思向SEC投訴，表示特斯拉明知太陽能板有缺陷，可能引發火災，但卻沒有告知消費者與採取行動解決。