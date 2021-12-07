長榮集團已故總裁張榮發生前立下密封遺囑，大房三子張國政提遺囑無效訴訟案，台北地院家事法庭審理後，認定遺囑有效，判決二房獨子張國煒依遺囑接任總裁，單獨繼承140億元財產，但張國政不服提上訴，台灣高等法院原訂7日宣判但因案情須再釐清，審判長諭知再開辯論。

本案主要爭點在張榮發是否具有遺囑能力，及是否符合民法規定「密封遺囑」的法定要件。法官審理發現，張榮發2014年間反覆住院，但相關身體評估紀錄的「認知功能」都記載正常，無法證明當時有精神障礙或其他心智缺陷，致喪失遺囑能力。

法官傳喚遺囑繕寫人、時任總裁特助劉孟芬；擔任見證人的監察人柯麗卿、總裁特助吳界源及法務執行長戴錦銓，及楊姓公證人作證。依5人證詞，張榮發2014年11月左右告訴劉，覺得自己老了，想先做安排，5人隔月16日到張家書房集合，準備密封遺囑。

當天由公證人將遺囑內容逐字念出，張聽完點頭，拜託大家保密，將來按遺囑執行，並在每張遺囑上簽名，密封後在封縫上簽名，由公證人註明日期，張與3名見證人也在封面同行簽名，5名證人都說張當下意識清楚。調查局鑑定結果也指出，遺囑簽名與2011至2015年間張榮發各項文書簽名筆跡大致相符。

北院法官認定張榮發當時具有遺囑能力，指定張國煒接任總裁、單獨繼承140億財產的遺囑內容，有公證人及兩名以上見證人，所有簽名符合密封遺囑法定要件，判決張國政敗訴，他不服提上訴。高院原訂7日宣判，但審判長諭知再開辯論。