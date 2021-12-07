中二選區因有里長「炒米粉」被檢警帶走訊問，國民黨籍台中市議員陳文政今日批評，民進黨在北屯辦理公投說明會要民眾投下「不同意」票，但不是準備炒米粉，竟疑似堂而皇之的「擺桌設宴」。陳文政痛批，若以桌菜招待特定人，並要求投下4個不同意；已符合公投法第36條、37條中「期約」及「不正利益」的要件。只要吃飯的人沒有自己付錢即構成「賄選」，要求台中市警察局、地檢署主動偵辦，勿枉勿縱。

市長盧秀燕回覆說，競選期間炒米粉、貢丸湯等平價菜色，合乎法務部的規範；針對多項選舉爭議，全國民眾都高度關注，希望檢調標準要一致。

陳文政指出，在餐廳吃桌菜，明顯是招待「特定人」，因為餐廳要訂位需要算桌數，一定會有名單、人數等資訊，這是常識。且該餐廳的消費並不平價，依照法務部「賄選犯行例舉」中定義，「提供免費或自付額與成本顯不相當之餐飲或流水席」，檢警調應儘速調查當天會場到底準備什麼菜色、消費了多少金額，以及動員來用餐的民眾是否都有自己付錢。

陳文政說，當天台中市警察局一定有派人維安、並且錄影，請警察局調出當天的影像資料，儘速依法偵辦。他呼籲檢警調：「不要雙重標準！」里長幫顏寬恒辦合法炒米粉被批評「吃太飽」，就被大批檢警帶回訊問，這場綠營公投說明會「擺桌設宴」，疑似賄選的事證更加明確，應立刻介入調查，避免發生串供等干預司法調查的行為。