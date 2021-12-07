腎臟科權威、現任健保署長李伯璋今遭《週刊王》爆料疑似戀愛ING，被直擊與目測約30歲的氣質女性約會，在大街上十指緊扣。對此，李伯璋今親上火線回應，當天2人一起吃飯，剛好有空檔就送她回去，十指緊扣只是走路時的情況，沒有什麼特別涵義。對此，他坦言這是個人行為的問題，本來每個人都會有狀況，媒體雖然各有解釋，但他問心無愧。

一走進暗處，年近七旬的署長馬上情不自禁牽起氣質妹的小手，遇到有路人行經才鬆開。（圖／攝影組）。

李伯璋過去曾是衛福部台南醫院院長，曾在2013年獲得台灣醫療奉獻獎，2016年起擔任健保署長至今，近期遭《週刊王》直擊與年輕氣質女性約會，該女性為李伯璋乾女兒，2人在12月初到無菜單日式料理享用2小時半的晚餐，飯後一起散步，一度十指緊扣。

今日健保署、台大醫院簽署合作備忘錄，利用健保大數據開發心臟血管疾病診斷及預後AI預測模型，將建置全球首個以影像資訊為基礎的心血管風險資料庫。李伯璋今作為健保署代表出席致詞、簽約。

李伯璋今受訪時表示，乾女兒學問、做人、做事很好，那天2人一起吃飯，剛好有空檔就送她回去，就這樣。對於2人十指緊扣，他表示，「只是走路時的情況，沒有什麼特別的涵義，事實上我們很多工作上都有認識」。

媒體詢問和乾女兒的感情好不好？李伯璋表示，我是覺得對她印象非常好，有接觸後知道人品不太一樣，不過老婆不知道她，我還沒有跟她確認，但是小孩子是知道。

李伯璋表示，這是私領域的事情，個人擔任健保署長，希望把台灣醫療改革做好，今天來的重點是台大與健保署要簽訂合作備忘錄，很多事情都一步一步在做，把台灣健保做的更好。

至於今日新聞曝光後，有無和太太解釋？李伯璋表示，我想這也沒有什麼解釋，報導出來後就面對，這是我個人行為的問題，本來每個人都會有一些狀況，自己要勇敢面對一些挑戰，媒體報導大家各有解讀，坦白講我是問心無愧。

李伯璋表示，通常我們都是一群人一起，當天只是剛好有空檔。對於十指交扣一事，是過度解讀，人與人之間的互動要看自己怎麼去體會。對他來說，很在意的是如何把健保做好，自己從南部到台北工作，推動健保改革是最後一哩路，如果能推動，這就是他在這裡最大的意義，請大家多關注健保署、台大醫院的合作。