失蹤18年的阿龍與母親團聚。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

47歲街友阿龍18年前因故離開家鄉高雄後杳無音信，經母親報案列為失蹤人口後，因屆滿7年被法院宣告死亡。不料，今年7月間，台南市警一分局尋獲阿龍，並安排他與母親團聚，還協助回復身分。11月底法院終於撤銷阿龍的死亡宣告，讓他得以展開全新的人生。

今年7月3日警一分局德高派出所警員黃鈵閎、羅傑執行夜間巡邏勤務時，發現1名男子騎著自行車遊蕩，形跡十分可疑，經上前盤查身分時，赫然發現竟顯示「死亡註銷」，進一步詳查才知道是失蹤長達18年的撤尋失蹤人口，並已遭法院宣告死亡。

據查，該男子阿龍18年前因故離家後杳無音信，被警方尋獲之際，他才知道已被母親報案列為失蹤人口，且因失蹤滿7年，經法院宣告死亡。

阿龍離家後，以撿拾資源回收為生，四處以公園、街頭為棲身處所，隨身沒有任何證件，員警當天即聯繫社工並協調安置事宜。

阿龍表示，他的母親住在高雄，他覺得對不起母親，也希望能返家與母團聚並回復身分。

員警告知阿龍母親已尋獲兒子後，母親又驚又喜，希望能盡快與兒子見面；但因其母年邁獨居、行動不便，黃鈵閎主動協助其母聯繫少年及家事法院、戶政事務所等相關單位辦理身分回復事宜，還協助安排阿龍回家，母子相見激動落淚，阿龍也答應母親會盡快回家同住。

上個月底法院終於撤銷阿龍的死亡宣告，並回復其身分，阿龍也陸續到相關單位辦理國民身分證及健保卡等文件，並搬回高雄與母親同住，還尋找新的工作，開始展開新人生。