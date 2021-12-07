林秉樞施暴案牽扯出後續一連串案外案，甚至傳出林秉樞不時自稱是國安局人士在外走跳。國民黨台北市議員李柏毅就表示有接到爆料，稱林秉樞在今年6月用國安人員的梯次打完第二劑疫苗，不過國安人員否認此事，還意有所指、開玩笑地說「他是打好心肝吧！」

林秉樞施暴民進黨立委高嘉瑜案，牽扯出一系列後續問題，甚至引發綠營網軍之亂，他的真實身分到底是綠營網軍頭頭還是自稱的國安人士，至今各界揣測不斷，也懷疑幕後有執政黨有力人士為他撐腰。

李柏毅6日在政論節目《新聞面對面》中透露，有民眾打電話到他的辦公室想爆料，但因為當時自己人在外頭，助理和對方講了老半天後，對方才表示是要講有關林秉樞的事情，稱林秉樞在今年6月的時候就用國安人員的梯次打完第二劑疫苗，他的助理聽到後馬上詢問消息來源，但對方相當緊張，僅表示「你去查，一定是真的，只要找到關係！」

李柏毅說，因為自己也沒有關係，所以沒有辦法進行查證，可能要請中央或是衛福部的人來確認到底是不是事實，並說若林秉樞真的被造冊，列名在國安人員前三梯次中接種疫苗，「那這問題就很大了」。

針對李柏毅的爆料，國安人士表示，經清查後絕無此事。國安人士解釋，在5月疫情爆發前，特勤中心就有先進行接種疫苗的規劃，後續因疫情問題有稍微延遲，但第一線人員與第二線人員均在6月初完成接種，其他國安人員則到7月中旬才開始陸續施打，期間一度因疫苗不足，有人甚至還打不到，直到10月左右才全數完成接種。國安人士還開玩笑地說「他是打好心肝吧！」