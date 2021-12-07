美國最新研究顯示，「藍色小藥丸」威而鋼（Viagra）或許能降低阿茲海默症風險達69%。

綜合英國廣播公司（BBC）、「富比世」（Forbes）、英國《太陽報》（The Sun）報導，美國俄亥俄州克里夫蘭醫院（Cleveland Clinic）研究團隊昨（6）日在《自然老化》（Nature Aging）期刊公開研究成果，團隊分析6年間超過723萬名美國成人的保險數據，在考量性別、種族、年齡等因素後，結果顯示有使用威而鋼的男性，罹患阿茲海默症的風險較未使用者低了69%。

這份研究顯示，威而鋼不只能用來治療男性陽痿及高血壓，也可能用來治療阿茲海默症。

帶領這項研究的基因研究所（Genomic Medicine Institute）研究人員程飛雄（音譯，Feixiong Cheng）表示，研究成果令人鼓舞，但還需要進行更進一步研究，因為研究只是觀察性研究，只建立使用威而鋼與阿茲海默症發病率降低之間的關係，尚未證實因果關係，他說團隊將進行臨床實驗，在臨床上測試藍色小藥丸對阿茲海默症患者的效果。

報導指出，藍色小藥丸會被廣泛使用、成為男性「性福」救星完全是意外，它最初被設計為一款心臟藥物，主要功能是擴張血管、促進血液流動。

科學家後續發現它在身體的其他部位也有類似功效，包括陰莖動脈，因此又發展成治療男性勃起功能障礙。研究人員因而又推測威而鋼能有其他用途，目前已知已用來治療肺高壓症（pulmonary hypertension）。

近期科學家進一步研究威而鋼改善血管性失智症（vascular dementia）的效果。血管性失智症是血流減少損害大腦引發，是僅次於阿茲海默症的第2常見失智症，如今科學家相信威而鋼或許也能幫助改善阿茲海默症。

目前學界尚不清楚阿茲海默症的確切成因，不過患者大腦都出現異常蛋白質堆積現象。