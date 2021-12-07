林秉樞對民進黨立委高嘉瑜施暴，意外扯出他與綠營民代關係匪淺。今有媒體曝光一張林秉樞和民進黨立委郭國文、鍾佳濱、范雲，以及民眾黨立委邱臣遠的合照，其中林秉樞坐在「C位」，再度引發討論。對此，郭國文表示當天聚餐是范雲約的；范雲則強調，那是第一次認識林秉樞，與一般聚會沒有不同，呼籲大家把重點放在親密關係的暴力與性私密影像威脅，希望不要再有下一個受害者。

根據《鏡週刊》報導，林秉樞常與政界人士攀關係，甚至拍照留念以彰顯其政治人脈，據讀者提供一張照片指出，林在2020年曾做東，邀請郭國文、鍾佳濱、范雲及邱臣遠一起吃飯。對此，鐘佳濱表示僅受邀參加，並找以前認識的邱臣遠一起來，但不記得席間有無林秉樞，之後也沒和林聯繫；邱臣遠說自己不認識林，也對林完全沒印象，餐敘後也未與林聯絡；而週刊截稿前范雲與郭國文未有回應。

綜合媒體報導，今（7）日范雲受訪時表示，是透過其他立委介紹才認識林秉樞，當天主要是學運老朋友聚會，事前不知道林秉樞會出席，而該餐敘與平常聚會沒太大不同。范雲也強調，希望回歸親密關係暴力、利用性私密影像威脅一事，應給予譴責，身為立委，也應思考如何透過立法、政策，希望不要再有下一個受害者。

郭國文今上午也回應媒體，表示記得這場飯局，並透露當天是范雲約的飯局，就是閒話家常，因過去林秉樞曾向他提過欣賞范雲，當時剛好林打電話過來，就問林要不要一起吃飯，林也因此出現在飯局上。郭國文也說，當天是范雲第一次認識林秉樞，並強調就是很單純的午餐。

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