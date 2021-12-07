Omicorn為害沒想像中的嚴重，市場不安情緒降溫，美股四大指數中，僅費半指數收黑，日、韓股攜手上漲。台股今日開高45.98點、為17734.19點，由台積電(2330)開高為602元、聯電(2303)開高在67.9元，航運族群續資金比重占大盤近3成，航空雙雄帶量上攻，在晶圓雙雄穩盤、元宇宙概念續強及航空股領軍，一度攻高站上17750點，隨後貨櫃航運族群轉跌、晶圓雙雄空壓增強，大盤也隨之翻黑，壓回測試5日均線。

分析師表示，台股開高震盪稍有反壓，航運中無論是貨櫃或散裝都持穩，元宙概念也續強，現階段看來，資金都在主流族群，很多壓回的股票還有願意承接力道，顯示多頭人氣在市場上仍存在，對台北股市仍是正面的訊號，預期1月底前持股仍可續抱，但需留意若是主流族群開始漲不動，就是應該出場的訊號了。

盤面上，晶圓雙雄台積電、聯電皆開高為602元、67.9元，但盤中一度翻黑至598元、66.2元；元宇宙概念股的宏達電(2498)、威盛(2388)漲幅在2.4~3.7%不等；航運族群續居盤面人氣王，資金比重占大盤近3成。航運族群匯聚多頭人氣，航空雙雄的華航(2610)、長榮航(2603)、貨櫃股長榮(2603)帶量上攻，成交量分別位居上市成交量前3名，股價漲幅皆在1.5%左右；德微(3675)11月營收歷史高，股價挑戰300元大關，漲幅逾6%；富鼎(8261)漲幅在3%以上。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，過去一周台股在聯準會鷹派發言及變種病毒Omicron夾擊下，周線仍微幅上揚，尤其運輸類股、半導體族群表現突出。根據近期資訊，市場對於Omicron利空反應已漸鈍化，雖然明年資金環境緊縮，但台股資金面仍相對寬鬆，加上投信、集團作帳等題材支撐，短線上對於台股表現仍相對樂觀。

張圭慧指出，在資料中心、邊緣運算、化合物半導體利多帶動下，半導體未來數年展望仍相當明朗；以資料中心為例，預估至2050年全球資料產生量將是2018年100倍，且資料中心傳輸速度要求每2至3年即倍增，資料中心的蓬勃發展將刺激高效能運算、物聯網等等半導體需求揚升，相關企業未來營收仍具成長潛力。