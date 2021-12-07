人民銀行計畫在15日將進行2021年第2次放水，也就是降準之意。預料這次降準兩碼後，市場將多出1.2兆人民幣資金活水。因此，7日港股反彈，恆生指數開高355點或1.52%，國企指數也開高134點或1.62%。目前，恆生在23613.91點，漲264.53點或1.13%。國企則在8384.98點，漲110.21點或1.33%。

盤中，大型科網股表現可圈可點，阿里巴巴大幅反彈8%至122港元。騰訊及美團分別漲逾2.2%及3.1%，小米也漲1.1%。不過，京東卻跌近2%。

另外，港交所再漲3.5%，友邦保險漲0.7%，建設銀行漲0.5%，中國移動漲0.1%，而匯豐控股也漲0.1%。

恒大類股反彈，中國恒大漲逾6%，恒大汽車漲5%，恒大物業也漲逾4%。恒大指出，因集團目前面臨經營與財務的雙雙挑戰，董事會決議將設立中國恒大集團風險化解委員會來因應。