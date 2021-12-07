輸出入銀行為引導廠商搶攻非洲商機，自2019年起針對前進非洲商機舉辦多次研討會，並提供「轉融資」管道。輸出入銀行戴燈山總經理表示，非洲各國正積極加大投入重建與恢復經濟的力道，極富發展潛力，2021年經濟成長率將達到3.1%，非洲開發銀行(AfDB)更樂觀預估，2021年非洲經濟成長將反彈達3.4%，幾達疫前水準。非洲人口總數約13億，自然資源豐富，內需市場潛力龐大，六成人口不到25歲，勞工薪資低，區域內貨物自由流通，並與歐洲、美洲、中國簽定經貿協定，對看準未來非洲大陸經濟規模將成長的廠商，是可以深耕前進的藍海市場。

輸出入銀行為引導廠商搶攻非洲商機，已經就史瓦帝尼、摩洛哥、奈及利亞、衣索比亞、肯亞、南非、迦納、阿爾及利亞、剛果、模里西斯等10國深入探討，日前再精選世界文明古國埃及、2020年人均GDP達1萬美元的突尼西亞及非洲4小龍之一的象牙海岸等3國邀請相關業者進行研討。

輸出入銀行除了在非洲迦納、奈及利亞、南非已建立「轉融資」合作關係外，同時與全球30國76家信譽良好金融機構，建立將資金透過轉融資銀行放貸予當地買主採購「臺灣出口」或「臺灣接單，海外出口」的貨品，藉由轉融資提供當地買主優惠分期付款融資，將廠商融資負擔轉嫁予當地買主，創造臺灣出口拓銷雙贏優勢。

輸出入銀行強調，象牙海岸為西非經濟體中的15個國家之一，因為當地貨幣與歐元掛鉤，匯率相對穩定，且擁有區域內最好的公路基礎設施，方便臨近內陸國家使用港口進出口貨物，同時具有良好的電力和能源網絡。該國除了近海有石油、天然氣和富豐的水力發電，還有待開發的鑽石、黃金、錳等天然資源，對有意開拓西非國家的廠商，可以作為投資的目標。資誠聯合會計師事務所劉欣萍會計師，深入分析在中美二強爭相拉攏的非洲，極具投資誘因，已有多家跨國企業投資埃及、突尼西亞、象牙海岸。