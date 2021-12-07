美官方「外交抵制」北京冬奧，中國駐美使館冷回：沒人關心他們。（北京冬奧組委官網）

大陸環球網7日引述路透報導稱，美國拜登政府當地時間6日繼續碰瓷表演，宣布「外交抵制」北京冬奧會，不會派出美國官方代表團出席。中國駐美國大使館發言人劉鵬宇就此回應，劉鵬宇批評美方此舉是政治操弄，嚴重有違奧林匹克憲章精神。劉鵬宇強調，從來沒有向美國政客發出邀請，美國政客來或不來，對北京冬奧會的成功舉辦不會有任何影響。

報導表示，劉鵬宇回覆路透表示，「沒有向美國政客發出任何邀請，所以這種『外交抵制』完全是無中生有。」

「這種自命不凡的行為只是一種政治操弄，嚴重違背奧林匹克憲章精神。事實上，沒人關心這些人來或不來，這對2022年北京冬奧會的成功舉辦不會有任何影響。」

報導稱，值得注意的是，美國當地時間6日，劉鵬宇在個人推特上也公布了類似內容。劉鵬宇批評美國政客鼓動抵制冬奧會只是為了他們自己的政治利益，故作姿態。

報導指出，當地時間12月6日，白宮新聞發言人莎琪援引「人權問題」，宣布不會向北京2022年冬奧和冬帕奧派任何外交或官方代表團出席。而在美國媒體此前反覆發出美將「外交抵制」北京冬奧會的預報時，中國外交部發言人趙立堅6日已在例行記者會上作出回應：「我願重申，北京冬奧會是全球冬奧運動員和冰雪運動愛好者的盛會，他們才是主角。當前，北京冬奧會籌備工作已經進入倒計時衝刺階段，包括國際奧會在內的國際社會高度認可籌辦工作，外國運動員熱切期待來華參賽，其中包括數量眾多的美國和日本運動員。我們相信，在奧林匹克精神指引下，在各方共同努力下，我們一定能夠為世界呈現一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。」

趙立堅強調，冬奧會不是政治作秀和搞政治操弄的舞台。美國政客在沒有受到邀請情況下不斷炒作外交抵制北京冬奧會，完全是自作多情、嘩眾取寵、政治操弄，是對《奧林匹克憲章》精神的嚴重玷汙，是赤裸裸的政治挑釁，更是對14億中國人民的嚴重冒犯，只會讓中國人民和全世界人民看清看透美國政客的反華本質和虛偽面目。

趙立堅說：「美方應該做的是端正態度，踐行『更團結』的奧林匹克精神，嚴肅對待中方關切，不將體育運動政治化，停止炒作所謂『外交抵制』北京冬奧會，以免影響中美在重要領域的對話合作。如果美方一意孤行，中方必將採取堅決反制措施。」