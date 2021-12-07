中國青年報今天（7日）報導，自7月中下旬，一名長沙大學生「靈機一動」開設「月老辦事處」地攤後，脫單盲盒在大陸各地逐漸興起。一些城市還出現了售賣脫單盲盒的「脫單便利店」，更為常見的是線上的脫單盲盒小程序，並形成產業鏈，在社交平台上招攬代理商。

這類脫單盲盒的「玩法」十分簡單：僅需付費1元（人民幣，下同），就可以抽取一個聯繫方式，或者將自己的聯繫方式存入「庫」中，等待「有緣人」抽取。

北京、廣州、重慶、濟南等地也紛紛出現「脫單便利店」，店內銷售的脫單盲盒價格從幾元到幾十元價格不等，店內工作人員會按照生日、星座等進行分類排列。

北京南鑼鼓巷附近的一家脫單主題咖啡館將脫單盲盒做成膠囊形狀，藍色代表男生，粉色代表女生，按照北京行政區和年齡段進行分類擺放。店內工作人員介紹，可以直接花費3元或9元，購買不同類別的脫單膠囊；也可以填寫自己的信息形成新的脫單膠囊，根據擺放位置不同，收費分為39元、99元兩檔。拆完膠囊信息後只能拍照保存信息，不能將膠囊帶走，「存放在這裡的盲盒，一個人可能會收到很多陌生人的好友申請。如果想將膠囊下架，則需要花費19元」。

根據店內張貼的「脫單細則」規定，要求填寫真實個人信息和社交賬號，填寫了信息即視授權擺放膠囊為自願行為，並對可能遇到的信息洩露、經濟來往等潛在問題進行了提示。

脫單盲盒小程序上支付1元後，無需任何身份覈實，就馬上獲得了一個微信號，該微信號為真實手機號碼。該小程序「玩法說明」中也標注出，留下盒子需要微信綁定的手機號、所在位置信息、微信號、QQ號等，並且，用戶在參與和使用小程序服務和功能時默認認可隱私條文。

「邂逅愛情」已成了大陸商家眼中的「風口生意」。脫單盲盒小程序已經出現許多不同版本，並通過社交平台廣泛招募代理，「賺錢很快」「平台已累計1000＋數據」「推廣即分傭」「有大學資源一定要做」「撿錢狂歡的超燃項目」等，成為他們的廣告語。

一款脫單盲盒小程序的推廣人員表示，「在校生做校園推廣大使的話，不需要花錢。加盟後，可以有自己的二維碼進行擺攤賺錢，有人花1元錢抽盲盒，就會返現0.5元」。

另一款脫單盲盒小程序代理說，他們目前有三種合作方式：免費加盟需要提供100個客戶資源，收益為五五分成；繳納年費100元，收益也可五五分成；如果一次繳納年費300元，則全部收益均歸代理所有。