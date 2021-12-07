美國空軍「空中博格」（Skyborg）計畫

美中軍事競爭日益激烈，美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）說，想要在2023會計年度國防預算案中，納入兩款機密新無人機計畫。而這至今最強烈的跡象顯示，美國空軍指望藉自動化武器系統，來搶占空優。

據《政治》（Politico）新聞網與《動力》（The Drive）網6日報導，他並未透露這些計畫的具體細節，但說這兩款無人戰機將和載人戰機及轟炸機搭檔。肯達爾4日在雷根國防論壇（Reagan National Defense Forum）中說，和這些無人戰機搭檔的，將是「下世代空優」（NGAD）戰機，或是F-22 、F-35等戰機。此外，它們也能和B-21等轟炸機搭檔。

他說，相關計畫將會在預算要求中正式公開。雖然明年初預算案將提交國會，但細節仍會保密。2023會計年度將從2022年10月1日開始，通常五角大廈會在春季公開預算提案。

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分析認為，肯達爾所說的其中一款，很可能是「空中博格」（Skyborg），或是衍生計畫。