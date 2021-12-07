網紅青青擁有甜美外表與F級的魔鬼身材，走出去年仙人跳疑雲，她去美國打了3劑疫苗，順便在歐洲玩一圈，一回台就宣布自己買車買房，甚至開了一間咖啡廳，她也不時會在IG更新近況，日前她在IG上傳一段泡溫泉的畫面，水柱直沖傲人上圍的養眼畫面讓網友全都暴動。

青青在IG上傳一段3秒畫面，只見她穿著橘色綁帶比基尼泡溫泉，全身都濕漉漉，超巨雙峰正好浮在乳白色的溫泉上，溫泉水柱迎面而來，沖向她的深溝和胸部，青青也在文中開玩笑說道：「真，水乳交融。」不到一天，這段影片就引來超過13萬人觀看。

超火辣的畫面掀起熱議，「心跳變快是正常的嗎」、「想一起滑進浴缸」、「下次發短一點的影片，一小時影片太久了」、「真，良心事業」、「好療癒喔」、「不愧是福利片女神」、「見識了」、「真想拍照，太美了」、「原來這就是水乳交融的由來啊」、「泡湯舒服」、「青青好性感」。

青青年僅21歲已經晉升有房一族，她也透露祕訣，「學會投資理財、股票、房地產、設計等，讓我不僅遠離小人與是非，還能充分把流量和影響力化為力量異業結盟」，不僅新開的咖啡廳生意不錯，她也緊接著買了人生第一輛車，儼然成為獨當一面的女強人。