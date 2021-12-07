根據《The Athletic》名記查拉尼亞德報導指出，拓荒者當家球星利拉德表達出想要與班西蒙斯一起打球的意願，但七六人卻拒絕了拓荒者的交易請求。

據了解，利拉德對於拓荒者愈來愈失望，尤其是球員和總教練畢普拉斯的關係很差，球團上周還直接開除了總經理奧爾希，希望能緩解緊張關係。

然而奧爾希還沒被拔掉烏紗帽的時候曾與七六人商討交易班西蒙斯的可能性，當時拓荒者提出以麥克拉姆、1個首輪選秀權以及1名年輕新秀，但這個提議遭到七六人的拒絕。

實際上七六人想要的是拓荒者的3個首輪選秀權和3個選秀互換權，可惜被奧希爾回絕了，因此雙方並沒有達成共識。

現年31歲的利拉德，目前整處在養傷階段，本季僅打了20場比賽，場均21.5分、4籃板、7.8助攻，拓荒者目前11勝13敗排名西區第10。至於班西蒙斯則因為與七六人鬧翻，本季至今都還沒有上場過。