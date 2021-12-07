身材高挑的歌手施匡翹（Zaina）本月20日將在香港九龍灣國際展貿中心連開日夜2場音樂會，常玩瑜伽的她有著火辣身材，公司更幫她找來女星代蓮曦丹美做形象指導，凸顯其46吋長腿打造「樂壇腿精」，其實她還有豐滿上圍可大秀本錢，但施匡翹透露自己中學時覺得自卑而包緊緊，隱乳女神可望在演唱會現場大解放。

施匡翹透露演唱會造型，根據東網報導，主題變換搭配從未見過的新造型，「最重要是要"靚"」，被問到火辣穿著的底線？施匡翹說不好太性感，因為跳舞部分很難穿到完全密實，「但在安全情況下可以少少性感。」

曾被公司同事批評她有「駝背」的壞習慣，她笑說：「因為我怕醜，不想太突出，好怕自己上圍看起來很大，尤其小時候讀中學時，不是很想被大家注目，加上同學們沒我那麼高，很自然就駝背了。」曾經隱藏起來的傲人好身材，將會成為施匡翹演唱會萬眾期待的嬌點。

施匡翹的好身材遺傳自媽咪的優良基因，她傻笑說：「這個算是我們的困擾，我媽咪都不喜歡，我們都鍾意model身材，穿什麼都好有型，大胸很容易讓人覺得不是那麼瘦，又要挑衣服穿，太緊身的T衫穿起來也沒那麼好看。」被說好多女生都羨慕她身材玲瓏浮凸，Zaina笑說：「現在會試著接受，我知道要改掉這個壞習慣，要挺直點！」

出道2年多、只推出過5首單曲的施匡翹，談到曲目表示，想翻唱英國歌手Adele愛黛兒的《Rolling in the Deep》，「因為這首歌是我第1次參加學校歌唱比賽時的參賽歌曲，當時為了唱好這首歌，我本來不喜歡跑步，但都跟同學天天去跑步練氣，比賽完才知自己那麼鍾意唱歌。」