男騎士麻豆交流道前遭撞死 警急追肇逃車主 10:512021/12/07 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道一號南下麻豆交流道口7日上午8時許發生死亡車禍，一名男騎士遭到不明車輛撞死，但涉案車輛逃之夭夭，警方獲報後已全力追緝中。（圖／記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號麻豆交流道南下與176縣道匝道口7日上午8時許發生死亡車禍，據了解，52歲宋姓男騎士因不明原因與一輛車相撞，宋男當場死亡，但涉案車輛肇事逃逸，警方獲報後已趕往現場處置，並全力追緝肇事逃逸駕駛。 捷克跑山獸又出動了 山友攀南三段失聯13天家屬求援 抓到了！彰化家暴渣男狂踹6歲繼子頭 警漏夜拘提到案 修冷氣拍到人妻出軌 他威脅「每周獻身5次」反吃鱉 路邊看中別人的瑪莎拉蒂 男稱「車發不動」成功拖回老家 #騎士 #麻豆交流道 #肇事逃逸 #國道 #死亡車禍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 元旦連假 公路總局點名地雷路段 04:102021/12/05 生活新聞 高雄男逆向行駛遭攔 警意外逮酒駕犯、通緝犯 11:262021/12/06 社會 荒唐男開車邊睡覺 撞三角錐再撞分隔島都不停 警到場懂了 12:392021/12/05 社會 過港路挖不停 市民諷爛路是基隆特色 04:102021/12/06 地方新聞 八德正市心 廠辦三本CEO公開 04:102021/12/07 產業．科技 中市勇警執勤遭撞身亡 BMW肇事女車主竟無投保強制險 13:442021/12/03 社會 自行車事故多 平均每2天死1人 04:102021/12/05 社會新聞 高雄輕軌11意外損失百萬 提６防撞措施 04:102021/12/07 地方新聞 彰化母子遭虐 警密錄器畫面曝光家暴男在門外 2警被記申誡 22:282021/12/05 社會 竹縣高齡者死亡事故無照駕駛佔2成 多管齊下護交安 14:342021/12/05 生活 22歲男遭未成年少年圍毆影片瘋傳 大甲警逮3嫌揪超扯主因「為了500元」 14:562021/12/04 社會 騎士酒測抽血疑驗出偽陽性遭起訴 法官判無罪確定 08:362021/12/07 社會 壯男罹腸癌 月砸數十萬堅持排毒療法 肚破腸流枉送命 10:432021/12/05 健康 社會熱門新聞 咬童比特犬很無辜？ 他逆風痛批「這人」問題最大 - 社會 廈門公安甕中捉鱉 新店帽T殺手確定遣返回台 刑事局回應了 - 社會 驚魂19秒！高嘉瑜被打到奄奄一息 躺床遭拍逼供影片 - 社會 踹頭魔鬼繼父遭收押！ 6歲童重拾笑容 甜喊「謝謝正義哥」 - 社會 帥警睡人妻數十次 綠帽夫見鹹濕對話：「想X入妳身體」 心碎 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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