國道1號麻豆交流道南下與176縣道匝道口7日上午8時許發生死亡車禍，據了解，52歲宋姓男騎士因不明原因與一輛車相撞，宋男當場死亡，但涉案車輛肇事逃逸，警方獲報後已趕往現場處置，並全力追緝肇事逃逸駕駛。

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