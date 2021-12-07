三星電子周二宣布2017年來最大企業重整與人事改組，它將公司的行動通訊與消費電子業務合併為一，使得三星營運架構從原本的三大業務簡化為消費電子與半導體兩大業務。

不過這項改組對三星電子股價影響有限，早盤該股價多在平盤附近遊走。

另外原本領導這三大業務的負責人也全被換下，而改由他人出任。其中韓宗熙（Jong-hee Han）將領導新合併的消費電子業務，至於半導體業務執行長則由慶桂顯（Kyehyun Kyung）擔任。