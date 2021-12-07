光罩(2338)受惠晶圓代工及IC設計公司擴大成熟製程光罩需求，第四季營收可望再挑戰新高，今年獲利將同步創新高；展望明年隨著半導體續旺，營收可望續向上，加上漲價，明年獲利亦看俏。今早股價續漲再創新高價117元。

光罩今年前三季營收43.79億元，本業獲利成長加上業外挹注，EPS 4.41元，已賺贏去年全年的3.34元。展望第四季，隨著晶圓代工廠持續擴大成熟製程光罩釋單，法人看光罩本業展望樂觀，第四季營收估季增7~9%，全年有機會達到25~30億元，將再創新高。

光罩今年上半年已順利調整產品報價，光罩今年上半年約漲價10~30%，業界傳出，明年上半年將啟動另一波漲價，漲幅最高達30%，加上需求續旺，法人看好公司明年營收再創新高，全年將挑戰35~40億元再創新高，有望帶動本業獲利持續成長，且因轉投資公司體質改善，明年獲利表現將更勝今年。

光罩近年跨入12吋晶圓光罩市場，也助益營運持續向上，90奈米、65奈米等較高階製程已逐步進入量產，先進製程40奈米本季至明年初導入量產。公司也已啟動28奈米製程規劃，預期在2022年第三季送樣、2023年上半年導入量產，將為後續營運增添助力。法人估，今年12吋晶圓光罩占營收比重超過20%，明年占比將進一步提升，也將持續挹注獲利提升。