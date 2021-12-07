67歲日本資深藝人石田純一去年4月因群聚打高爾夫球、吃飯，確診新冠肺炎，發病後卻照飛沖繩打球、錄節目，被全國民眾罵爆，演藝形象受損導致接不到工作，最近傳賣掉3億日幣（約台幣7400萬）豪宅紓困，結果和小21歲嫩妻東尾理子鬧翻，事業、婚姻都岌岌可危。

根據日媒《女性自身》報導，石田純一被爆出售市值3億日幣（約台幣7400萬）的豪宅，內部裝潢很高級，陽台設有花了2百萬訂製的檜木桶，可以悠哉地泡澡、放鬆，酒櫃裡珍藏價值百萬紅酒，客廳傢俱均是高檔貨，本來打算在這間房子與東尾理子一起養老，卻無法如願。

據悉，石田純一賣豪宅的主因是收入太少，因他去年染疫後還搭飛機趴趴走，當地飯店、球場被勒令停業消毒，開始令人反感，加上石田純一沒戴口罩在街道喝酒，形象跌個一落千丈，原本接洽的廣告、活動及演講邀約都喊卡，經濟狀況明顯亮紅燈，去年6月傳出要賣市價8000萬日幣（約台幣2230萬）海景豪宅解決經濟壓力，但遭經紀公司否認，強調是剛好遇到買家，如今那間房已出售，現在又爆再賣養老屋，不免讓外界聯想是否受經濟壓力影響。

屋漏偏逢連夜雨，石田純一近日被友人爆料夫妻失和，因為他與朋友飲酒聊天時，驚吐「我可能會離婚」，面對記者詢問時私事時，情緒也非常高昂，表示「我的家庭崩壞了，對！我的家，全都崩壞了！」並吆喝記者趕快回去，不要再來了。

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