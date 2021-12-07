疫調出爐後，中市府派人前往全聯梧棲文化店周邊清消。（台中市環保局提供／馮惠宜台中傳真）

台中清水5船員解隔後復陽 1人入住社區長達半個月

台中市清水區一處社區6日晚間傳出有住戶確診COVID-19被安置到醫院隔離治療；對此台中市衛生局指出，是5名孟加拉籍船員租屋在此，已解隔離後要再登船做PCR篩檢，未料5人都為陽性，令人憂心的是其中1人10月29日入境解隔離後已入住該社區超過半個月，另4人11月18日入境也在上周解隔離入住該社區還在自主健康管理中。

台中清水社區6日晚間傳出有民眾確診，晚間救護車進進出出將住戶隔離安置，台中市衛生局證實為境外移入個案，是5名孟加拉籍船員入境檢疫期滿，要再登船做PCR檢驗，未料5人都呈現陽性，衛生局不敢輕忽已立即隔離安置，並重新採檢送驗。

衛生局表示，新增5例境外移入陽性個案，皆為新加坡入境孟加拉籍船員，分別為34、38、37、33、30歲男，其中4名個案曾施打過1-2劑新冠疫苗。這5人有1人是10月29日入境，另4人11月18日入境，自桃園機場入境，入境時都持3日內陰性報告自新加坡來台，入境唾液檢驗及檢疫期滿前鼻咽採檢皆為陰性，檢疫期滿後入住公司租屋處，其中1人11月中就已入住該社區，另4人上周入住，還在自主健康管理中。

由於5人預計於台中港上船至彰濱工業區外海工作，公司依規定於上船前72小時需安排採檢，故於12月6日至醫院自費採檢PCR陽性，皆已後送醫院隔離治療，12月7日一早收治醫院已將採檢5名個案檢體送中區疾管署實驗室檢驗，衛生局將積極追蹤檢驗結果。

衛生局指出，11月入住該社區的個案12月3日晚間曾至全聯梧棲文化店購物、12月5日前往全聯清水鰲峰店購物，個案目前皆無症狀，外出全程佩戴口罩。

對於該群聚確診是否整個社區民眾都有被傳染之虞，台中市衛生局指稱，5人中有4人還在自主健康管理中，經調查個案外出皆有佩戴口罩，出門時無於社區大樓逗留，因語言不通無與其他住戶接觸，目前尚待疾管署檢驗血清等釐清感染源。