年輕人習慣戴耳機聽歌、追劇，若長時間使用，受濕氣與黴菌影響，恐引發中耳炎、外耳炎。新北市雙和醫院急診科醫師柯世祐說，一名17歲男學生因耳朵嚴重發炎來急診，他當場一看不但耳道裡全是膿，還飄散出像菜渣的臭酸味，但收治住院後情況並未好轉，查問才知道患者還是一直戴著耳機，導致耳朵持續發炎，腫到連耳機都拿不出來，經勸導不戴耳機後，病情才逐漸好轉。

美國亞利桑那大學的環境衛生學副教授Kelly Reynolds曾指出，戴耳機會讓耳內環境呈密封狀態，形成濕暖的環境助長細菌孳生，且多數人平時將耳機放在包包或公眾場所裡，細菌會沾附在耳機上，若長期戴著，又沒有清潔耳機和耳朵，可能造成中耳炎、外耳炎、黴菌生長等炎症。

急診醫師柯世祐在電視節目《醫師好辣》分享，曾有一名17歲男學生跑到急診室喊耳朵痛，表示有中耳炎與外耳道發炎的症狀，之前曾到診所就診，但因病情惡化導致發燒才到急診求救。

柯世祐說，患者就醫時耳道裡全都是膿，流著液體，甚至飄散出一股像菜渣的臭酸味，只好趕緊先幫他處理傷口後，安排住院施打抗生素。

柯世祐表示，患者住院期間狀況一直沒有好轉，有次他查房，男學生焦急地向他求救「怎麼辦？我耳機拿不下來」，只見他的耳朵腫脹，把整個耳機都包住了，還流著液體，直到緊急處理後才把耳機取出。

柯世祐追問患者原因，男學生說住院期間覺得無聊想追劇看影片，不想打擾其他病人，所以長時間戴著耳機。

柯世祐說，患者的中耳、內耳、外耳都已經感染化膿，還一直塞著耳機，讓耳朵一直處在潮濕環境下，病情當然好不了，最好只好請媽媽把耳機收走，男學生在無耳機可戴的情況下，耳朵內部環境漸漸乾燥，病情才獲得控制。