國內大專羽球盛事DAIKIN大專羽球超級盃，8日起在台北體育館進行3天激烈對抗，本屆參賽陣容堅強，團體組包含東京奧運金牌「麟洋配」李洋／王齊麟的母校台北市立大學、有國手搖籃之稱的國立體育大學、台灣師範大學、國立高雄大學、台灣體育運動大學等羽球名校，背負著學校之名榮耀參戰，爭奪校際最強名校之稱。

DAIKIN大專羽球超級盃由中華民國羽球協會主辦、世界第一的DAIKIN大金空調獨家冠名贊助，是繼全大運後規模最大、榮耀最高的大專羽球盛會，今年進入第2屆，比賽組別有一般常見團體賽與特別的三對三賽事，包含甲組、乙組，還有分男女賽事，並採用「11分賽制」5戰3勝，期望隨著賽制的變化巧思，可以讓參賽選手及球迷們享受極速羽球帶來的熱血快感。

本屆賽事除了吸引來自全國大專院校羽球隊參賽，選手名單更是大有來頭，包含今年全大運女雙封后的李佳馨、男單封王的蘇力揚，近期崛起的男單選手廖倬甫，還有台灣男雙未來之星邱相榤／廖晁邦，在國際賽事嶄露頭角的李佳豪、葉宏蔚等好手報名參戰，讓這場大專羽球超級盃對抗精彩可期。

這場年度最大規模的大專羽球校際爭霸戰除了開放觀眾進場，並透過愛爾達、Yahoo運動、達克運動共同轉播，提供無法親臨現場觀賽的球迷們透過電視或手機就能欣賞精彩羽球競賽。

2021全大運羽球女雙冠軍李佳馨。（中華羽協提供）