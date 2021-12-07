民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，扯出綠營網軍案外案。對於網軍氾濫問題，馬英九今天表示，我們也領教過網軍的威力，這實在很可怕，這也反映民進黨內部的生態，若讓這樣的組織能夠存在，對台灣的民主是絕大的傷害，呼籲司法機關應徹底調查。

政大今天舉辦國民黨黨史檔案啟用典禮暨檔案應用講座活動，正式宣布國民黨黨史館逾30萬筆文獻，史料移往政大，與孫中山圖書館史料一起安置在政大中正圖書館。前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、黨行管會主委邱大展、文傳會主委凌濤、文傳會副主委兼黨史館主任林家興上午到場共襄盛舉。

被問到綠營網軍氾濫，馬英九說，這實在很可怕，也反映民進黨內部的生態，若讓這樣的組織能夠存在，這對台灣的民主是絕大的傷害，所以司法等相關機關應徹底調查，能夠加以處罰，否則的話，民主政治無法發展。

至於綠營政治人物都說自己是網軍受害者，馬英九說，這是蠻正常的託辭。媒體追問他是否也是網軍受害者？馬回說「對！對！我們也領教過。」

此外，針對四大公投案，新北市長侯友宜尚未表態，是否呼籲侯盡速出來跟大家宣傳四個公投都同意？馬英九說，這個問題很好，他看到朱立倫也來了，不妨問他吧！