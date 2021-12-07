才剛到派出所實習約1個月的陳漪倫，為找回少年生日禮物鍥而不捨。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄鳳山一位國中男學生與同學放學後騎自行車到前鎮夢時代百貨逛街，車停好後卻忘了上鎖，前腳剛走，就被竊賊盯上將單車偷走，幸有正在派出所實習的正妹女警陳漪倫，與學長聯手調閱數十支監視器，埋伏逮獲單車賊。

一名15歲的林姓少年上個月25日22時許，騎著腳踏車到夢時代百貨逛街，將車停在戶外停車場，不過因為忘了上鎖，遭竊賊盯上，趁他離開後立刻將車偷走，由於這台車是父母送他每日通勤的生日禮物，他急得向前鎮派出所報案。

警員邱竣晨與實習女警陳漪倫調閱案發地點的路口監視器，腳踏車果真被一名男子偷走，經過擴大調閱數十支公家及民間監視器，掌握竊嫌消失在前鎮草衙地區一帶。二人6日前往草衙便衣巡邏，終於等到59歲的王姓竊嫌騎著贓車現身，人贓俱獲。

24歲的實習女警陳漪倫，是台南人，為109年警察特考的實習生，白皙皮膚，留著俏麗短髮，長相甜美。在派出所實習期間認真地和學長姊學習受理案件、調閱監視器等勤務，才來一個月就與學長聯手擒獲單車賊，可謂初生之犢不畏虎。