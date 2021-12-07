「秀場天王」豬哥亮當年為債務問題隱匿行蹤多年，直到2009年復出，但造化弄人，重返演藝圈又掀起熱潮的他，在事業發展正盛時得癌症，最終在2017年5月癌逝，他的兩個女兒謝金燕、謝金晶，這些年不時po文懷念爸爸，昨(12/6)是他的冥誕，兩個女兒先後發文，謝金晶更貼出父女同框照，豬哥亮壯年時期英氣噴發，被讚好帥。

豬哥亮「出國深造」長達10年，直到2009年在諸多星友、有力人士幫助下，他全面復出，且攀上演藝路第二春，老本行主持工作嚇嚇叫外，更積極進軍電影圈，無奈在事業正盛時，發現罹患大腸癌第二期，第一時間他擔心化療副作用強烈，選擇以工作為重，延誤了病情，2017年終於開刀難以挽救，於同年5月15日癌逝，享年70歲，唯獨慶幸他於病榻前跟女兒謝金燕破冰和解，最後時刻終於挽回父女情。

謝金燕率先發文憶亡父。(翻攝自jeanniehsieh___bbb IG)

如今豬哥亮過世5年，他的每個生日、忌日，女兒們都記得牢牢的，昨天是他75歲冥誕，謝金燕率先於IG發文，用全黑的背景搭配彩色字樣，以英文寫道：「生日快樂，你永遠在我心裡，我好想你」，足見對父親豬哥亮的感情，至今仍沒有淡去。

謝金晶曬出早年親子照，年輕時的豬哥亮英氣噴發，被讚好帥。(翻攝自tinghsieh IG)

而小女兒謝金晶昨天在台中有工作，收工後也po文，曬出爸爸年輕時抱著還是嬰兒的自己，寫下：「爸，生日快樂，為您準備的好料跟蛋糕您喜歡嗎？」，謝金晶更透露他前幾天去了爸爸靈前擲筊，報備了一件事，但「您是不是反悔了，好吧，我再考慮一下吧」，而在這張親子照裡，豬哥亮模樣還很年輕，正值壯年，唇上留著整齊的鬍子，英氣勃勃的模樣，充滿朝氣，被盛讚實在帥爆了。