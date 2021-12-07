台中鐵路高架化在2016年通車，沿線的綠空廊道在這幾年陸續完工，高架橋下的土地也已發包要作為停車場和商場使用，但位於東區進化路和南京路口的公園預定地卻遲遲沒有動工任其閒置，不僅被民眾隨意停車，鐵皮圍籬對比兩旁已完工的部份更顯得突兀，為此立委黃國書和市議員何敏誠服務處舉辦聯合會勘，邀集台鐵局、台中市政府有關單位一起研議土地儘速活化事宜。

黃國書表示，鐵路高架橋下的閒置土地在他今年2月召開會勘督促台鐵局後已成功完成發包，從豐原站至大慶站沿線共21公里將設置2454格小型車停車位及22個商場，停車場整地將在明年農曆年前完成。

黃國書強調，除了停車場和商場外，高架橋下沿線也設置許多公園綠帶供民眾休閒遊憩使用，會勘的地點原先就是規劃為多目標公園使用，不知為何沒有開闢造成民眾隨意停車亂象，台鐵局也因等不到市府整地解決地勢落差問題，而遲遲無法把鐵皮圍籬拆除，讓此處猶如工地一樣，不僅妨礙城市景觀，民眾更少了可以休閒活動的綠帶空間。

何敏誠服務處執行長何昆霖表示，先前就已請台鐵局拆除精武車站沿線的鐵皮圍籬，地方反應良好，但此次會勘不僅發現圍籬未拆除且原有空地雜草叢生，甚至有廢棄物堆積及地面高低差的情形，然而這塊地緊鄰綠空廊道，常有大小朋友在這裡遊憩、騎腳踏車，萬一發生意外，後果將不堪設想，因此他要求建設局新工處應積極和台鐵協調，將空地綠化活用，還給市民良好都市空間。

經過在場單位協調，由於此段（進化路至進德路）鐵路高架橋下空間北側為多目標公園使用，南側規劃為台鐵局工務使用，所以台鐵局將儘速將多目標公園的範圍提供給市府以利後續施做簡易綠美化供市民使用，而南側的部份黃國書立委也要求台鐵局需於半年內編列預算完成整地，儘速完成原先規劃的用途並拆除鐵皮圍籬，活化橋下空間讓土地得到充分的利用。