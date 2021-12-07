蔡英文總統日前視察桃園觀新藻礁、大潭藻礁和大潭電廠，並表示，三接工程沒蓋在藻礁上。國民黨立委李德維等人，今天清晨考察中油第三天然氣接收站施工處，他這次直衝施工處，一舉戳破了蔡總統與行政院長蘇貞昌的謊言，三接的棧橋鋼構結構，「就筆直地插在藻礁上。」

李德維說，上個月底，蔡總統視察藻礁，說什麼「三接沒有蓋在藻礁上」，又不知道在做什麼白日夢，說「藻礁已經永存」。上週，國民黨立委蔣萬安安排的考察，被民進黨政府，與民進黨立院黨團技術性杯葛，只能「遠觀」。經濟部一度在簡報時與新聞稿中坦承棧橋傷害藻礁，卻又被蘇貞昌改口說是「假新聞」。

李德維指出，當天因為潮水問題，很多地方不讓他們下去看，7日早上6點潮水退下去是比較好的時機，蔣萬安便要求7日還要再來考察。

李德維今天與他的辦公室主任林冠勳拂曉出擊，直抵棧橋，一切真相大白，棧橋就插在藻礁上，而正式獲邀出席的珍愛藻礁公投領銜人潘忠政也當場指出三接施工的混凝土與泥沙，已經覆蓋了大片藻礁，讓藻礁生態系慢性死亡。

李德維批評，傷害藻礁有圖為證，什麼都是真的，只有你們滿口的假話。蔡總統、蘇貞昌整天說謊，可恥。