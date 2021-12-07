24歲的實習女警陳漪倫為了找回少年生日禮物，鍥而不捨調監視器。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄一名男國中生與同學放學後騎自行車到前鎮百貨公司逛街，車停好後卻忘了上鎖，前腳剛走，就被竊賊盯上將單車偷走，幸有正在派出所實習的正妹女警陳漪倫，與學長聯手調閱數十支監視器，埋伏逮獲單車賊。

一名15歲的林姓少年上個月25日22時許，騎著自行車到夢時代百貨逛街，將車停在戶外停車場，不過因為忘了上鎖，遭竊賊盯上，趁他離開後立刻將車偷走，由於這台車是父母送他每日通勤的生日禮物，他急得向前鎮派出所報案。

警員邱竣晨與實習女警陳漪倫調閱案發地點的路口監視器，腳踏車果真被一名男子偷走，經過擴大調閱數十支公家及民間監視器，掌握竊嫌消失在前鎮草衙地區一帶。二人6日前往草衙便衣巡邏，終於等到59歲的王姓竊嫌騎著贓車現身，人贓俱獲。

24歲的實習女警陳漪倫，是台南人，為109年警察特考的實習生，白皙皮膚，留著俏麗短髮，長相甜美，在派出所實習期間認真地和學長姊學習受理案件、調閱監視器等勤務，才來一個月就與學長聯手擒獲單車賊，長官們大讚可謂初生之犢不畏虎。