大陸澎湃新聞7日報導，近日，大陸多地建案出現以「工抵房」、「團購」等名義推出降價房源，有的房源隔了5個月就打了七六折。購房者紛紛質疑是房企變相降價銷售建案的手段。

人民網領導留言板6日網友反映，「山西省運城市吾悅華府今年十一國慶期間違規銷售工抵房……現在又開始違規降價銷售房子，成交均價在6500元（人民幣，下同）左右的房子又一次降到5500元左右銷售。」

按上述價格降幅來計算，新銷售價格約為原均價的八五折左右。

山西省運城市住房和城鄉建設局對此表示，經核實，近期該公司針對部分頂、底樓層房源進行優惠，對付款也有相應的要求；為回饋合作單位，組織了團購，對團購的單位名單、團購套數及付款方式都有嚴格的要求才能享受相應折扣；房屋價格調整也是根據市場變化進行調整，每套房屋價格因樓層、面積、朝向等原因都不一樣。

報導指出，「工抵房」房源真實性很難查實。「工抵房」即工程抵押房，房地產開發商為了後續專案的建設或開發，而向銀行或房地產的相關行業（如建築商、材料商等）融資、貸款所抵押的該房地產項目中尚未出售的房屋全部或部分產權或使用權。

另有網友留言稱，四川省達州市綠地城對外宣稱有5套所謂的工抵房，總價30多萬元，單價3500元，必須付全款。該網友說，消息一出，買了綠地城房子的人都擔心害怕，是不是變相降價銷售回籠資金跑路？很多人都是剛需房第一套房，有的是為了以後能回達州創業就先買了綠地城的房子，有很多人在外地工作請假回達州買綠地城，如果爛尾開發商跑路，綠地城將會有1萬多人沒有房住。

對此，達州市通川區住房和城鄉建設局回復表示，經核實，綠地城開發企業系綠地集團達州置業有限公司。此次降價房屋涉及綠地城2號地塊6號樓，工程抵款房屋售出均價4050元／平方米左右。此外，綠地城2號地塊6號樓正常售出房屋均價為4600元／平方米左右。目前，達州市房地產暫無備案價格，企業降價銷售受市場環境影響，屬於企業商業市場行為。

如果以4050元單價來算，4600元單價的房子打了八八折，以3500元單價來算，則打了七六折。克而瑞研究中心認為，目前市場上的工抵房主要分為兩類，一類是「真工抵」即開發商抵押給供應商和施工方的正常房源，一般而言這類工抵房數量會偏少，多數在個位數。另外一部分就是房企通過「工抵房」的名義來降價促銷，由於部分城市發布了「限跌令」，明令禁止或者是約談要求房企不得以打折、促銷等方式來降價，房企不得已打出「工抵房」的名義實施降價銷售。這種形式的價格調整也能平衡老業主的情緒，避免出現維權問題。

克而瑞研究中心CRIC監測，自9月以來，大陸市場上的「工抵房」數量激增，主要是有兩個原因：市場轉冷，房企去化不暢甚至庫存積壓，影響企業回款。根據CRIC資料，2021年10月，房地產市場持續降溫，10月TOP100房企單月操盤業績規模同比下降32.2％，自7月以來已經連續4個月呈現同比下跌的態勢。調控升級房企融資收緊，發債受阻，房企開發到位資金連續4個月同比下降。從統計局公布資料來看，自2021年7月開始，房地產開發企業到位資金總額已經連續4個月呈現下降趨勢。近3年以來，除疫情期間的2020年1-3月，這一數值均呈現同比增長趨勢，此番連續下降，可見房企壓力之大。

從工抵房的區域分布來看，工抵房的數量和城市市場熱度呈現負相關關係。雖然上至一線的廣州，二線的南京、蘇州、廈門，下至三四線的柳州、桂林、徐州等地，各個能級城市均出現了大量的工抵房。但根據CRIC的資料，廣州、南京、蘇州和廈門等城市10月均迎來階段性疲軟，桂林、徐州等三四線城市也是表現平平甚至承壓，因此工抵房的數量和城市熱度出現負相關關係，市場下行的城市工抵房數量往往較多。