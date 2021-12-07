蔡英文總統（左）與行政院長蘇貞昌（右）7日出席2021南島民族論壇。（張鎧乙攝）

蔡英文總統今天出席「2021南島民族論壇」時表示，此次論壇，美國在台協會也首次參與會議，希望推動美國聯邦政府以觀察員的身分，正式加入南島民族論壇。她非常期待無論是南島民族的成員，還是在印度太平洋區域內有影響力的國家，都可以透過論壇的平台，促成有意義的交流和合作。

民進黨立委高嘉瑜男友林秉樞施暴事件發生後，無業的林秉樞也被起底出手闊綽，外界質疑林為民進黨網軍，藍營痛批網軍治國，蔡英文總統今天出席「2021南島民族論壇」，媒體喊話對網軍治國的看法，不過蔡英文一路微笑以對，並未回應。

蔡英文在致詞時提到，她之前到帛琉訪問時，前總統雷蒙傑索請他喝了一道湯，這是當地非常著名的一道湯，後來才知道是蝙蝠湯，但她還是品嘗了，因為她尊重傳統文化，也感謝當時雷蒙傑索對她的接待，教導她很多傳統民族文化的事情。

她說，這兩年來全球都面對嚴峻的挑戰，不過，南島民族的兄弟姐妹依然維持緊密的聯繫，在防疫、經濟、社會、文化等層面一起攜手合作，今年南島民族論壇排除萬難也要舉行，就是最好的證明，疫情中，我們更要維繫長期的連結。

蔡英文表示，前段時間，有兩位南島民族重要的傳統領袖離開了，一位是帛琉最高傳統領袖，一位是馬紹爾群島的傳統領袖，過去她在訪問帛琉和和馬紹爾群島的時候，也跟這兩位長者見過面，在當代的南島文化中，傳統領袖依然具有重要的引導影響力，更在國家面對挑戰的時候，分享智慧、指引方向。

她說，今年論壇的主題就是聚焦在南島民族的傳統領袖制度，如何和當代的政治互相調和，她相信透過相互交流傳統的社會文化以及政治的智慧，我們可以為南島民族的未來發展找到新的可能性。

蔡英文表示，成立南島民族論壇的意義，就是希望將南島民族的兄弟姊妹們重新連接起來，促進更多的合作，並且讓我們南島的觀點可以為區域和平以及世界的和平帶來貢獻。

這幾年南島民族已經在語言、文化、經濟、生態、保育、出版及翻譯國際人才培育等層面，逐漸累積合作成果，她說，現在除了南島民族論壇的帛琉總部、台北祕書處持續運作外，美國在台協會也首次參與會議，希望推動美國聯邦政府以觀察員的身分，正式加入南島民族論壇。

她非常期待無論是南島民族的成員，還是在印度太平洋區域內有影響力的國家，都可以透過論壇的平台，促成有意義的交流和合作，讓南島民族生生不息，讓印度太平洋永續發展，「我們共同來努力」。